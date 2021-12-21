Проворов: «400 подряд проведенных матчей в НХЛ значат многое, и я не планирую останавливаться»

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов прокомментировал 400 проведенных матчей подряд в НХЛ.

«Я горжусь тем, что могу выходить на лед в каждом матче и имею возможность помогать своей команде добиваться побед. Для меня 400 подряд проведенных матчей значат многое, и я не планирую останавливаться. Я хочу и дальше продолжать усердно работать и внимательно следить за своим состоянием, чтобы играть как можно больше», — приводит слова Проворова официальный сайт НХЛ.

24-летний россиянин стал 8-м хоккеистом в истории НХЛ и первым россиянином, которому удалось провести 400 матчей подряд с начала карьеры без пропусков в составе одной команды. За это время Проворов набрал 170 (52+118) очков.

«Филадельфия» выбрала Проворова под 7-м номером драфта НХЛ-2015. Россиянин дебютировал за команду в 2016 году, сезон-2021/22 является для защитника шестым в лиге.