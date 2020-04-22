«Провел в Америке 20 лет, но мой дом — в России». Ковальчук ответил, где планирует жить по окончании карьеры
Форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук рассказал, где он будет жить по окончании карьеры.
— В январе вы купили дом в Беверли-Хиллз — планируете жить там по окончании карьеры?
— Нет, конечно. Так сложилась моя судьба, что дети растут в Америке. А я провел в этой стране практически 20 лет с перерывами. Но мы постоянно переезжаем, часто бываем в России. Конечно же основной дом всегда будет там. Дом в Лос-Анджелесе понадобится, если моя старшая дочь решит пойти здесь в университет. У нее будет место — семейное гнездышко. (Алена Гребенькова)
Полностью интервью Ильи Ковальчука — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/ilya-kovalchuk/reviews/bolshoe-intervyu-ili-kovalchuka-pro-zhizn-v-amerike-karantin-kareru-olimpiadu-luchshie-momenty-1665119/