Форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук рассказал, где он будет жить по окончании карьеры.

— В январе вы купили дом в Беверли-Хиллз — планируете жить там по окончании карьеры?

— Нет, конечно. Так сложилась моя судьба, что дети растут в Америке. А я провел в этой стране практически 20 лет с перерывами. Но мы постоянно переезжаем, часто бываем в России. Конечно же основной дом всегда будет там. Дом в Лос-Анджелесе понадобится, если моя старшая дочь решит пойти здесь в университет. У нее будет место — семейное гнездышко. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Ильи Ковальчука — здесь.