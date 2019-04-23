"Провел только одну тренировку и быстро устал". Гавриков - о двусторонней игре "Коламбуса"

Защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков признался, что быстро устал во время двусторонней тренировочной игры "Блю Джэкетс" в рамках подготовки ко второму раунду плей-офф НХЛ.

- Мне было интересно, - приводит слова Гаврикова официальный сайт НХЛ. - Я провел только одну тренировку и быстро устал, но мне было комфортно.

Напомним, Гавриков присоединился к "Коламбусу" 13 апреля, подписав двухлетний контракт. "Блю Джэкетс" вышли во второй раунд плей-офф, победив "Тампу" с общим счетом 4-0.

В сезоне-2018/19 23-летний Гавриков выступал за СКА. Он провел 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 20 (5+15) очков. В плей-офф на его счету один гол в 18 играх.

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