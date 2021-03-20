Протас пропустит несколько матчей фарм-клуба «Вашингтона» из-за карантина
17:31
Белорусский форвард Алексей Протас пока не сможет сыграть за фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ, сообщает RMNB.
Нападающий присоединится к «Херши» в ближайшее время, пока же он находится на обязательном для прилетевших из Европы карантине.
Напомним, в нынешнем сезоне проспект «Вашингтона» играл за минское «Динамо» в КХЛ. В регулярке белорус набрал 18 (10+8) очков в 58 матчах, побив рекорд Егор Шаранговича по числу шайб, заброшенных игроком до 20 лет.
В плей-офф Протас набрал 4 (1+3) результативных балла в пяти встречах, став лучшим новичком первого раунда Кубка Гагарина.
После вылета «Динамо» из плей-офф «Вашингтон» отозвал форварда из аренды.
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