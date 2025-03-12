Протас признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас признан второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Белорусский хоккеист оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (7:4).

Третьей звездой стал нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, записавший в свой актив два гола в игре с «Вегасом» (3:2 ОТ). Первой звездой дня стал вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон, который отразил 27 бросков в матче с «Колорадо» (2:1 Б).

Всего в этом сезоне на счету 24-летнего Протаса 58 (28+30) очков в 65 играх за «Кэпиталз».