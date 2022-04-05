Просветов сыграет в старте «Аризоны» против «Сент-Луиса»

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде встретится с «Сент-Луисом».

В воротах «Койотс» сыграет Иван Просветов, в запасе остался Карел Веймелка.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел два матча, в которых пропустил 8 шайб при 90,7 процента отраженных бросков.