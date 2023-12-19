Просветов рассказал, какие вратари НХЛ являются для него примером

Голкипер клуба НХЛ «Колорадо» Иван Просветов берет пример в плане игры с Тэтчера Демко из «Ванкувера» и Сергея Бобровского из «Флориды».

«На данный момент не то чтобы я слежу, но могу сказать, как сейчас играет Тэтчер Демко из «Ванкувера». Он очень хорош сейчас, Сергей Бобровский всегда был для меня примером. Очень много вратарей, тот же Якоб Маркстрем. Мне кажется, я буду глуп, если скажу, что знаю все. Поэтому обязательно надо у кого-то что-то подсмотреть, что-то взять. Что конкретно можно подсмотреть у Демко и Бобровского? Систему игры. У Демко она очень хорошая, он работает с Йаном Кларком, который работал с Ромашко. Олег полностью знает его систему тренировок, и я тоже стараюсь по ней играть, придерживаться ее. Речь касается системы игры за воротами, при трафике перед воротами, все эти моменты. То, что Демко такой систематический вратарь, делает его сильным», — приводит слова Просветова ТАСС.

24-летний Просветов выступает за «Колорадо» с 9 октября 2023 года. В текущем сезоне он провел за клуб 10 игр, пропустил 22 шайбы с коэффициентом надежности 2.83.