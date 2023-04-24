Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 01:29

Просветов пропустил четыре шайбы за четыре минуты матча плей-офф АХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Тусон» в третьем матче первого раунда плей-офф АХЛ встречается с «Коачеллой».

Вратарь фарм-клуба «Аризоны» Иван Просветов пропустил четыре шайбы с 4-й по 8-ю минуту и был заменен. Он отразил 3 броска из 7.

В текущем сезоне 24-летний россиянин пропустил 11 шайб в трех играх плей-офф АХЛ при 84,5 процента отраженных бросков.

НХЛ
ХК Аризона Койотс
Иван Просветов
0
Читайте также
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону
Соратницу Бессеберга оправдали по делу о коррупции. Ее обвиняли в связях с Россией
СМИ узнали о нелетном состоянии поставленных Киеву истребителей МиГ-29
Пригожин прокомментировал перехват разговора ВСУ о расстреле раненого
Опубликованы кадры гибели двух женщин в Макеевке при ударе ВСУ
Один человек погиб в массовом ДТП на Киевском шоссе в Москве
Популярное видео
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Анонс Кубка Стэнли, будущее «Вашингтона» и «Питтсбурга»
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Комфер об игре Георгиева: «Он был великолепен весь год, мы полностью доверяем ему»

«Бостон» обыграл «Флориду» и в шаге от выхода во второй раунд плей-офф
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
2 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
2 - 1
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
2 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
0 - 0
5. Вегас - Виннипег
0 - 0
2 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
2 - 1
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
5. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
2 - 1
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 2
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
1 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 1
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
0 - 0
3 - 1
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
1 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
0 - 0
5. Даллас - Миннесота
0 - 0
1 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
3 - 1
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
0 - 0
3 - 1
Результаты / календарь
12.04
13.04
14.04
15.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
15.04 02:30
Коламбус – Баффало
 2 : 5
15.04 03:00
Нэшвилл – Колорадо
 3 : 4
24.04 01:30
Миннесота – Даллас
 - : -
24.04 04:00
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости