Просветов пропустил четыре шайбы за четыре минуты матча плей-офф АХЛ

«Тусон» в третьем матче первого раунда плей-офф АХЛ встречается с «Коачеллой».

Вратарь фарм-клуба «Аризоны» Иван Просветов пропустил четыре шайбы с 4-й по 8-ю минуту и был заменен. Он отразил 3 броска из 7.

В текущем сезоне 24-летний россиянин пропустил 11 шайб в трех играх плей-офф АХЛ при 84,5 процента отраженных бросков.