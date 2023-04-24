Просветов пропустил четыре шайбы за четыре минуты матча плей-офф АХЛ
«Тусон» в третьем матче первого раунда плей-офф АХЛ встречается с «Коачеллой».
Вратарь фарм-клуба «Аризоны» Иван Просветов пропустил четыре шайбы с 4-й по 8-ю минуту и был заменен. Он отразил 3 броска из 7.
В текущем сезоне 24-летний россиянин пропустил 11 шайб в трех играх плей-офф АХЛ при 84,5 процента отраженных бросков.
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Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Вегас - Виннипег
|2 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|2 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 2
|1 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 1
|
Даллас - Миннесота
|1 - 2
|
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|3 - 1
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Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
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Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
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|01:30
|
Миннесота – Даллас
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|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
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