Просветов пропустил 8 шайб в матче АХЛ

«Тусон Роудраннерс» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Онтарио Рейн» со счетом 4:9.

Российский вратарь фарм-клуба «Аризоны» Иван Просветов провел на льду 52 минуты 35 секунд и отразил 21 бросок из 29.

В текущем сезоне Просветов провел три матча в НХЛ, в которых пропустил 9 шайб при 82,4 процента отраженных бросков.