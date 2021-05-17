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Просветов пропустил 8 шайб в матче АХЛ

02:50
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«Тусон Роудраннерс» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Онтарио Рейн» со счетом 4:9.

Российский вратарь фарм-клуба «Аризоны» Иван Просветов провел на льду 52 минуты 35 секунд и отразил 21 бросок из 29.

В текущем сезоне Просветов провел три матча в НХЛ, в которых пропустил 9 шайб при 82,4 процента отраженных бросков.

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