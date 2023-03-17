Просветов признан второй звездой матча «Аризона» — «Ванкувер»

Вратарь «Аризоны» Иван Просветов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (3:2).

24-летний россиянин отразил 29 бросков из 31.

Первой звездой матча признан форвард «Койотс» Трэвис Бойд, оформивший дубль. Третьей — нападающий Лоусон Крауз, на счету которого один гол.

Для Просветова это второй матч за «Аризону» в текущем сезоне НХЛ.