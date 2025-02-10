Проспекту «Вашингтона» предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде и покидании места ДТП

Кэм Аллен, проспект «Вашингтона» и защитник «Лондон Найтс», обвиняется в вождении в состоянии алкогольного опьянения и оставлении места ДТП, сообщает Dailyfaceoff.

20-летний Аллен стал причиной аварии, в которой его пассажир получил различные травмы и был доставлен в больницу. Полиция опубликовала пресс-релиз, где перечислила следующие обвинения: управление транспортным средством в ненадлежащем состоянии, превышение допустимого уровня алкоголя в крови, невыполнение обязанностей водителя и несообщение о произошедшем ДТП. Аллену предстоит явиться в суд 6 марта.

В 2023 году на драфте НХЛ «Вашингтон» выбрали Аллена под общим 136-м номером. После третьего сезона в «Гвельф Шторм» Хоккейной лиги Онтарио, 5 июля 2024 года он подписал контракт новичка.

Аллен неоднократно представлял Канаду на международных соревнованиях. В 2022 году он был капитаном команды, завоевавшей золотую медаль на Кубке Глинки-Гретцки, а весной следующего года стал капитаном сборной на юниорском чемпионате мира, где команда получила бронзу.