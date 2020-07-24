Проспект «Рейнджерс» Андерссон останется играть в Швеции
20:20
Нападающий Лиас Андерссон, который по ходу сезона вернулся из «Рейнджерс» в «ХВ-71», заявил, что проведет следующий сезон также в Швеции, сообщает Expressen.
Ранее 21-летний швед отказался приезжать в тренировочный лагерь клуба из Нью-Йорка.
Он не хочет более выступать за «Рейнджерс» и ждет обмена.
Андерссон был выбран под общим 7-м номером на драфте-2017, но пока в НХЛ провел только 66 матчей и набрал 9 (3+6) очков.
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