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Проспект «Рейнджерс» Андерссон останется играть в Швеции

20:20
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Нападающий Лиас Андерссон, который по ходу сезона вернулся из «Рейнджерс» в «ХВ-71», заявил, что проведет следующий сезон также в Швеции, сообщает Expressen.

Ранее 21-летний швед отказался приезжать в тренировочный лагерь клуба из Нью-Йорка.

Он не хочет более выступать за «Рейнджерс» и ждет обмена.

Андерссон был выбран под общим 7-м номером на драфте-2017, но пока в НХЛ провел только 66 матчей и набрал 9 (3+6) очков.

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