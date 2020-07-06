Просфоюз игроков НХЛ согласовал протокол возобновления сезона

Руководство НХЛ и профсоюз игроков согласовали протокол возобновления сезона, сообщает официальный сайт лиги со ссылкой на заместителя комиссионера Билла Дэйли. В протоколе указаны правила возобновления тренировок и матчей. Сторонам для возобновления сезона осталось продлить коллективное соглашение.

Планируется, что команды возобновят тренировки 13 июля, после чего отправятся в два города, где разыграют матчи плей-офф.

В Кубке Стэнли-2020 сыграют 24 команды, регулярный сезон доигрываться не будет.