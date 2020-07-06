НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Просфоюз игроков НХЛ согласовал протокол возобновления сезона

6 июля 2020, 12:32

Руководство НХЛ и профсоюз игроков согласовали протокол возобновления сезона, сообщает официальный сайт лиги со ссылкой на заместителя комиссионера Билла Дэйли. В протоколе указаны правила возобновления тренировок и матчей. Сторонам для возобновления сезона осталось продлить коллективное соглашение.

Планируется, что команды возобновят тренировки 13 июля, после чего отправятся в два города, где разыграют матчи плей-офф.

В Кубке Стэнли-2020 сыграют 24 команды, регулярный сезон доигрываться не будет.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир