Пропустивший от Овечкина вратарь отреагировал на годовщину его лучшего гола в карьере

Бывший голкипер «Финикса» Брайан Буше вспомнил легендарный гол нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который россиянин забросил именно в ворота канадца.

В матче регулярного чемпионата НХЛ, состоявшемся 16 января 2006 года, россиянин сумел забросить шайбу в ворота соперника в падении лежа на спине с острого угла.

In Glendale, Arizona — Brian Boucher (@BrianBoucher33) January 16, 2022

Эта шайба была признана лучшей в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версиям телеканалов ESPN и Sportsnet.