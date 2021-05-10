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Пропустивший 52 матча форвард «Бостона» Каше восстановился после травмы

22:26
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Нападающий «Бостона» Ондржей Каше заявил, что полностью восстановился от травмы.

«Я готов на 100 процентов. Я катаюсь уже почти два месяца, так что у меня довольно хорошая форма. Надеюсь, что смогу помочь команде», — сказал Каше Boston Globe.

Чешский игрок готов выйти на лед после 52 пропущенных матчей. Он получил повреждение в сентябре, затем провел два матча в январе и вновь выбыл.

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