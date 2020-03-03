Пронгер вспомнил опыт работы с Кинэном

Бывший защитник «Сент-Луиса» Крис Пронгер рассказал, какие методы мотивации предпочитал бывший тренер «Блюз» Майк Кинэн.

— В «Сент-Луисе» Майк Кинэн сделал меня своей сучкой и костерил после каждого матча, — приводит слова Пронгера Telegram-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets. — Я тогда играл в паре с Игорем Кравчуком. Он бежал делать пинчи и привозил на наши ворота выход 3 в 1. Нам забивали, а Майк орал на меня: «Какого черта ты не закрыл своего игрока?» Я молчал и думал: «А чего жы ты Кравчуку не предъявляешь?» Сначала я молчал, но потом ветераны сказали мне, что с Майком так нельзя: нужно отвечать и как можно жестче. После одного матча я не сдержался. Я подошел к Майку и сказал: «Задолбало! Просто обменяйте меня, чтобы не мучить!»

Кенневилл был другим. Майк — мотиватор, а Джоэл объяснил нам, как правильно играть и не парил мне мозги.