Пронгер ушел с работы во «Флориде»

Крис Пронгер в среду покинул должность старшего вице-президента «Флориды», сообщает сайт Национальной хоккейной лиги.

Член Зала хоккейной славы завершил карьеру в НХЛ в 2011 году. В 2016 году Пронгер стал старшим советником президента хоккейных операций и генерального менеджера Дэйла Тэллона, а до этого в течение трех лет работал в департаменте НХЛ по безопасности игроков.

«Флорида» не выходила в плей-офф ни в одном из первых двух сезонов с Пронгером. В этом году в квалификации Кубка Стэнли будет иметь 10-й номер посева от Восточной конференции. «Пантерз» в серии до трех побед за выход в первый раунд плей-офф сыграют с «Айлендерс». Проигравший получит шанс выиграть первый номер драфта-2020 в лотерее.