Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль поделился мнением о форварде «Автомобилиста» Павле Дацюке. Всю карьеру в НХЛ он провел за «Детройт».

— По какой-то причине, я всегда на него ориентировался, — приводит слова немца российская версия официального сайта НХЛ. — Мне нравится, как он играет, его хоккейное мышление, как он действует во всех трех зонах и во всех ситуациях. Когда он владел шайбой в зоне атаке или средней зоне, происходила магия. Он мне всегда нравился, и мне хотелось у него учиться.