«Прохоркина на «Везину». Российский форвард спас «Лос-Анджелес» от гола
12:42
«Лос-Анджелес» в Twitter выложил видео со спасением ворот нападающим Николаем Прохоркиным в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:4).
Российский нападающий остановил шайбу ногой на линии ворот и не дал отличиться форварду Доминику Тонинато.
— Николай Прохоркин делает все возможное, чтобы выручить Джека Кэмпбелла, поскольку он сохранил шайбу вне ворот, — говорится в Twitter.
Само видео подписано как «Прохоркина на «Везину».
Nikolai Prokhorkin does everything he can to help out Jack Campbell as he keeps the puck out of the net ?#GoKingsGo pic.twitter.com/qOPy3nAtLQ— LA Kings (@LAKings) January 17, 2020
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