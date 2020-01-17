«Прохоркина на «Везину». Российский форвард спас «Лос-Анджелес» от гола

«Лос-Анджелес» в Twitter выложил видео со спасением ворот нападающим Николаем Прохоркиным в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:4).

Российский нападающий остановил шайбу ногой на линии ворот и не дал отличиться форварду Доминику Тонинато.

— Николай Прохоркин делает все возможное, чтобы выручить Джека Кэмпбелла, поскольку он сохранил шайбу вне ворот, — говорится в Twitter.

Само видео подписано как «Прохоркина на «Везину».