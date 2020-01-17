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«Прохоркина на «Везину». Российский форвард спас «Лос-Анджелес» от гола

12:42
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«Лос-Анджелес» в Twitter выложил видео со спасением ворот нападающим Николаем Прохоркиным в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:4).

Российский нападающий остановил шайбу ногой на линии ворот и не дал отличиться форварду Доминику Тонинато.

— Николай Прохоркин делает все возможное, чтобы выручить Джека Кэмпбелла, поскольку он сохранил шайбу вне ворот, — говорится в Twitter.

Само видео подписано как «Прохоркина на «Везину».

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