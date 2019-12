Прохоркин забросил третью шайбу в сезоне. Видео

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Виннипег» (2:0, конец второго периода). На 13-й минуте отличился российский нападающий «королей» Николай Прохоркин. Он забросил третью шайбу в сезоне. Всего на его счету 4 (3+1) очка в 10 встречах.

Nikolai Prokhorkin cleans up the rebound & makes it happen ?@LAKings | #GoKingsGo pic.twitter.com/ImoAIpPGYg