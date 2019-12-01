НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Прохоркин забросил третью шайбу в сезоне. Видео

07:23

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Виннипег» (2:0, конец второго периода). На 13-й минуте отличился российский нападающий «королей» Николай Прохоркин. Он забросил третью шайбу в сезоне. Всего на его счету 4 (3+1) очка в 10 встречах.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир