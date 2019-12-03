Прохоркин забил во втором матче подряд. Видео

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Лос-Анджелес» (3:2, после второго периода). На 32-й минуте отличился российский форвард «королей» Николай Прохоркин. Это его четвертая шайба в сезоне. Он отличился во второй встрече подряд. Всего на его счету 5 (4+1) очков в 11 играх.

? Николай Прохоркин своим 4-м голом в сезоне после сольного прохода к воротам Райана Миллера сводит до минимума (2:3) отставание Лос-Анджелеса в гостевом матче с Анахаймом за 8 минут до конца 2 периода



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