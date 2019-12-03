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Прохоркин забил во втором матче подряд. Видео

07:57
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«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Лос-Анджелес» (3:2, после второго периода). На 32-й минуте отличился российский форвард «королей» Николай Прохоркин. Это его четвертая шайба в сезоне. Он отличился во второй встрече подряд. Всего на его счету 5 (4+1) очков в 11 играх.

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