Прохоркин забил первый гол в НХЛ. Видео

«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Вегас» (3:3, конец второго периода). На 30-й минуте отличился российский форвард «королей» Николай Прохоркин. Он забил первый гол в лиге.

