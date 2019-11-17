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Прохоркин забил первый гол в НХЛ. Видео

01:43
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«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Вегас» (3:3, конец второго периода). На 30-й минуте отличился российский форвард «королей» Николай Прохоркин. Он забил первый гол в лиге.

Он начал сезон в АХЛ, но впоследствии получил вызов в НХЛ.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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