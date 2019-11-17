Прохоркин забил первый гол в НХЛ. Видео
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«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Вегас» (3:3, конец второго периода). На 30-й минуте отличился российский форвард «королей» Николай Прохоркин. Он забил первый гол в лиге.
? With his first NHL goal... NIKOLAI PROKHORKIN ?@LAKings | #GoKingsGo pic.twitter.com/CKZMBl1fn6— FOX Sports West (@FoxSportsWest) November 16, 2019
Он начал сезон в АХЛ, но впоследствии получил вызов в НХЛ.
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