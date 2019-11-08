Прохоркин рассказал, кто главный весельчак в «Лос-Анджелесе»

Форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин рассказал о своих партнерах по команде. Он отметил, что весельчак в коллективе — Дрю Даути.

— Копитар вообще такой спокойный, — сказал Прохоркин. — На своей волне. Даути — это душа компании, душа раздевалки. Дикий весельчак. Там так — Даути всех поджигает, а дальше уже как пойдет у ребят. Браун — может посмешить, но он тоже такой спокойный. Выдержанный. И тоже на своей волне. Но очень правильный в общении. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Николая Прохоркина — здесь.