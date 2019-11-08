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Прохоркин рассказал, кто главный весельчак в «Лос-Анджелесе»

16:30
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Форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин рассказал о своих партнерах по команде. Он отметил, что весельчак в коллективе — Дрю Даути.

— Копитар вообще такой спокойный, — сказал Прохоркин. — На своей волне. Даути — это душа компании, душа раздевалки. Дикий весельчак. Там так — Даути всех поджигает, а дальше уже как пойдет у ребят. Браун — может посмешить, но он тоже такой спокойный. Выдержанный. И тоже на своей волне. Но очень правильный в общении. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Николая Прохоркина — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/bolshoe-intervyu-forvarda-los-andzhelesa-nikolaya-prohorkina-o-debyute-v-nhl-ahl-ile-kovalchuke-pavle-dacyuke-i-nikite-guseve-1607852/

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