В матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» проиграл «Калгари» (3:4). Российский нападающий «Кингз» Николай Прохоркин попал под жесткий силовой прием в исполнении форварда «Флэймз» Зака Риналдо.

После мощного удара плечом Прохоркин упал на лед и с трудом поднялся. Однако он смог продолжить встречу и даже отметился голевой предачей.

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