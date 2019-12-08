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Прохоркин попал под жесткий силовой прием

09:21
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» проиграл «Калгари» (3:4). Российский нападающий «Кингз» Николай Прохоркин попал под жесткий силовой прием в исполнении форварда «Флэймз» Зака Риналдо.

После мощного удара плечом Прохоркин упал на лед и с трудом поднялся. Однако он смог продолжить встречу и даже отметился голевой предачей.

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