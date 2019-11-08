Прохоркин отметил, что аренда недвижимости в США стоит очень дорого

Форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин рассказал, как он искал жилье в США. Он отметил, что ему приходится очень много платить за аренду.

— Вы поселились в Венис-Бич. Это крутой район. Целенаправленно туда ехали?

— Мы не в Венис-Бич. В пяти минутах от него — это Марина Дель Рей. Портовый такой райончик. Тут яхты припаркованы, лодки. Новый район. Просто искали выгодные апартаменты, потому что тут бешеные, просто бешеные цены. Чтобы снять жилье — это за облака. Я как бы и знал, сколько что примерно стоит, но все равно цены ужасают. В моем районе новые-новые дома построили. Еще никто не жил в них. И так сошлось, риэлтор от Ильи Ковальчука помогла, нашли очень хорошие апартаменты. Здесь еще и расположение очень хорошее. Мы тренируемся в одном месте, а играем в другом. И стадионы эти находятся в двух разных концах города. И я живу как раз между ними, что мне и туда, и туда удобно ехать. Эти апартаменты только 20 сентября начали сдавать! 25-го мы уже въехали.

— Дорого?

— Очень дорого... Таких цен в России не встречал.

— Гусев в районе семи тысяч в месяц отдает за свою.

— У меня — около шести. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Николая Прохоркина — здесь.