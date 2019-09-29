Прохоркин может вернуться в КХЛ не раньше ноября

Как стало известно «СЭ», пункт European Assignment Clause в контракте российского нападающего Николая Прохоркина с «Лос-Анджелесом» вступает в силу 1 ноября. С 1 ноября при условии нахождения в фарм-клубе «Кингз» или отправке туда из основной команды 25-летний форвард волен вернуться в КХЛ, где права на него принадлежат СКА.

Отметим, что сам Прохоркин не планирует возвращаться в Россию и намерен пробиться в основу «Лос-Анджелеса», хотя сезон начнет в «Онтарио», фарм-клубе «Королей».

В прошлом сезоне на счету Прохоркина 41 (20+21) очко в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+27» и 6 (2+4) очков в 11 играх плей-офф при «-5». (Игорь Еронко)

«Лос-Анджелес» отправил Прохоркина в фарм-клуб «Онтарио Рейн»