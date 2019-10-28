Прохоркин дебютирует в НХЛ в матче с «Чикаго»

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин дебютирует в составе «Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго», утверждает в своем Twitter североамериканский журналист Джо Розен.

Форвард Майкл Амадио не сможет сыграть за «Лос-Анджелес» в этой встрече.

Встреча пройдет сегодня, 28 октября, начало — в 02.00 (мск).

Ранее стало известно, что 26-летний Прохоркин был вызван из фарм-клуба. Хоккеист начинал сезон в АХЛ. В составе «Онтарио» он провел 4 матча и отметился 2 результативными передачами.

Prokhorkin in, Amadio out tonight. NHL debut. Also sounds as if Ryan will enter as well. Campbell starts. — Jon Rosen (@lakingsinsider) October 27, 2019

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