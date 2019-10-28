НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Прохоркин дебютирует в НХЛ в матче с «Чикаго»

00:21
Теги:

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин дебютирует в составе «Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго», утверждает в своем Twitter североамериканский журналист Джо Розен.

Форвард Майкл Амадио не сможет сыграть за «Лос-Анджелес» в этой встрече.

Встреча пройдет сегодня, 28 октября, начало — в 02.00 (мск).

Ранее стало известно, что 26-летний Прохоркин был вызван из фарм-клуба. Хоккеист начинал сезон в АХЛ. В составе «Онтарио» он провел 4 матча и отметился 2 результативными передачами.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир