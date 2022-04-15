Профсоюз игроков НХЛ опубликует результаты независимого расследования по делу Кайла Бича

Профсоюз игроков принял решение опубликовать результаты независимого расследования по делу бывшего нападающего «Чикаго» Кайла Бича, сообщает пресс-служба организации.

Бич рассказал, что, будучи игроком «Блэкхокс», он подвергся нападению сексуального характера со стороны Брэда Олдрича, который в то время был видеотренером команды. По итогам независимого расследования этих обвинений юридической фирмой Jenner & Block, НХЛ оштрафовала «Чикаго» на 2 миллиона долларов, генеральному менеджеру Стэну Боумэну пришлось уйти в отставку, а старшего директора хоккейной администрации Эла Макайзака уволили по собственному желанию.

Тренер «Флориды» Джоэл Кенневилль, работавший в 2010 году тренером «Блэкхокс», уволился после встречи с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном.