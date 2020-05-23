Профсоюз игроков одобрил возобновление сезона с плей-офф из 24 команд

Профсоюз игроков НХЛ предварительно одобрил план возобновления сезона. Планируется, что будет плей-офф с участием 24 команд.

«Исполнительный совет ассоциации игроков национальной хоккейной лиги (NHLPA) санкционировал дальнейшие переговоры с НХЛ о возобновлении сезона в виде плей-офф из 24 команд, чтобы определить победителя Кубка Стэнли 2020 года. Остается обсудить некоторые детали. Формат все еще будет зависеть соглашения всех сторон по всем вопросам, касающимся возобновления игр», — говорится в заявлении.