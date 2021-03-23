Профсоюз игроков НХЛ утвердил изменения в правилах драфт-лотереи

Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги утвердил изменения, которые коснутся правил проведения лотереи драфта новичков, сообщает TSN.

Ранее, 23 марта, эти нововведения принял совет директоров лиги.

1. Команда, занявшая последнее место по итогам регулярного чемпионата, не может опуститься по итогам драфт-лотереи ниже выбора под общим третьим номером (правило вступает в силу с 2021 года).

2. Команда может подняться на драфте не выше 10 позиций. Только 11 команд теперь смогут в разной степени рассчитывать на 1-й пик выбора на драфте (правило вступает в силу с 2022 года).

3. Ни одна команда не может выиграть драфт-лотерею чаще, чем два раза в год (правило вступает в силу с 2022 года).