Форвард «Далласа» Александр Радулов поделился впечатлениями после матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Калгари» (5:4 ОТ). В его активе решающий гол в овертайме.

«С самого начала мы хорошо сыграли в форчек, а потом все поняли, что у соперника один игрок без клюшки, так что мы постарались извлечь из этого выгоду, — цитирует Радулова официальный сайт НХЛ. — Ребята у синей линии проделали хорошую работу. Они доставляли шайбу к воротам, а мы пытались с ней работать. Шли в район слота и в конце концов забили. Приятно вот так отыграться».

После этой игры счет в серии равный — 2-2. Следующая игра состоится 19 августа.