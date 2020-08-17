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«Приятно так отыграться». Радулов — о матче с «Калгари»

07:27
Александр Радулов. Фото nhl.com
Александр Радулов. Фото nhl.com
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Форвард «Далласа» Александр Радулов поделился впечатлениями после матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Калгари» (5:4 ОТ). В его активе решающий гол в овертайме.

«С самого начала мы хорошо сыграли в форчек, а потом все поняли, что у соперника один игрок без клюшки, так что мы постарались извлечь из этого выгоду, — цитирует Радулова официальный сайт НХЛ. — Ребята у синей линии проделали хорошую работу. Они доставляли шайбу к воротам, а мы пытались с ней работать. Шли в район слота и в конце концов забили. Приятно вот так отыграться».

После этой игры счет в серии равный — 2-2. Следующая игра состоится 19 августа.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-august-16-nhl-action/c-318545814

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