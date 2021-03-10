«Привет, Хлебушек». Панарин вернулся к тренировкам с «Рейнджерс»?

«Рейнджерс» в Twitter выложили видео с нападающим команды Артемием Панариным. На ней россиянин в хорошем настроении выходит на ледовую тренировку команды.

Say it with us:



PRIVET, BREADMAN. pic.twitter.com/VANV62fn6r — New York Rangers (@NYRangers) March 10, 2021

В конце февраля бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что Панарин в декабре 2011 года якобы несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии после матча подмосковного клуба в Континентальной хоккейной лиге.

По словам Назарова, Панарину грозил реальный срок заключения, однако за спортсмена вступились «авторитетные жители латвийской столицы» и помогли «спустить дело на тормозах».

В «Рейнджерс» сообщили, что хоккеист отверг все обвинения в свой адрес, но в ближайшее время не будет выступать за команду.

На данный момент Панарин пропустил уже восемь матчей «Рейнджерс». В конце февраля он возглавлял список лучших бомбардиров клуба в нынешнем сезоне, набрав 18 очков.