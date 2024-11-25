Прищепов забросил вторую шайбу в сезоне за фарм-клуб «Колорадо»

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«Колорадо Иглз» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Бейкерсфилд» со счетом 4:2.

В составе фарм-клуба «Колорадо» форвард Никита Прищепов отметился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 11 матчей в АХЛ и набрал 6 (2+4) очков.