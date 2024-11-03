Прищепов стал первым сыгравшим в НХЛ хоккеистом, выбранным в 7-м раунде драфта за последние 4 года

Российский нападающий «Колорадо» Никита Прищепов дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла».

20-летний россиянин стал первым хоккеистом, выбранным в 7-м раунде драфтов НХЛ 2021, 2022, 2023 и 2024 годов, дебютировавшим в лиге.

«Колорадо» выбрал Прищепова в 7-м раунде драфта НХЛ-2024 под общим 217-м номером. В начале октября хоккеист подписал контракт новичка с клубом.