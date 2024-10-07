Прищепов подписал контракт новичка с «Колорадо»

«Колорадо» заключил контракт новичка с нападающим Никитой Прищеповым, сообщает пресс-служба «Эвеланш».

Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано на 3 года. Финансовые условия сделки не уточняются.

«Колорадо» выбрал Прищепова в седьмом раунде драфта НХЛ-2024 под общим 217-м номером.

Форвард начнет сезон-2024/25 в составе фарм-клуба «Колорадо» в АХЛ.