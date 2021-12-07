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Причина неудач «Филадельфии»? Собака сходила в туалет прямо на льду на логотип команды

10:45
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«Филадельфия» объявила об отставке главного тренера Алена Виньо и его помощника Мишеля Террьена.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Флайерз» назначен Майк Йео.

На этом сложности в клубе не закончились. Во время подготовки к очередному матчу одна из собак службы безопасности, оказавшись на льду, сходила в туалет прямо на логотип команды.

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Иван Шитик все материалы автора
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