Причина неудач «Филадельфии»? Собака сходила в туалет прямо на льду на логотип команды

«Филадельфия» объявила об отставке главного тренера Алена Виньо и его помощника Мишеля Террьена.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Флайерз» назначен Майк Йео.

На этом сложности в клубе не закончились. Во время подготовки к очередному матчу одна из собак службы безопасности, оказавшись на льду, сходила в туалет прямо на логотип команды.