Причина неудач «Филадельфии»? Собака сходила в туалет прямо на льду на логотип команды
10:45
«Филадельфия» объявила об отставке главного тренера Алена Виньо и его помощника Мишеля Террьена.
Временно исполняющим обязанности главного тренера «Флайерз» назначен Майк Йео.
На этом сложности в клубе не закончились. Во время подготовки к очередному матчу одна из собак службы безопасности, оказавшись на льду, сходила в туалет прямо на логотип команды.
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