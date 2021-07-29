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Президент «Вашингтона» — о контракте Овечкина: «Русская машина никогда не ломается»

21:33
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Президент «Вашингтона» Дик Патрик коротко поделился эмоциями после подписания нового контракта с капитаном команды Александром Овечкиным.

«Русская машина никогда не ломается», — цитирует Патрика RMNB.

Пресс-служба американского хоккейного клуба сообщила, что контракт рассчитан на пять лет и сумму 47,5 миллиона долларов. В год Овечкин будет получать 9,5 млн.

Овечкин занимает 6-е место в истории по количеству заброшенных шайб (730) в НХЛ. Снайперский рекорд лиги принадлежит Гретцки (894 гола).

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Иван Шитик все материалы автора

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