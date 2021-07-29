Президент «Вашингтона» Дик Патрик коротко поделился эмоциями после подписания нового контракта с капитаном команды Александром Овечкиным.

«Русская машина никогда не ломается», — цитирует Патрика RMNB.

Пресс-служба американского хоккейного клуба сообщила, что контракт рассчитан на пять лет и сумму 47,5 миллиона долларов. В год Овечкин будет получать 9,5 млн.

Овечкин занимает 6-е место в истории по количеству заброшенных шайб (730) в НХЛ. Снайперский рекорд лиги принадлежит Гретцки (894 гола).