Президент «Вашингтона» Маклеллан: «Когда Овечкин решит уйти, это будет большая потеря»
Президент «Вашингтона» Брайан Маклеллан оценил важность российского нападающего Александра Овечкина для команды.
«Думаю, его присутствие огромно, и я думаю, что, когда он решит уйти, это будет большая потеря. С точки зрения личности, лидерских качеств. Вы видите, он привносит это в самолет команды, в автобус команды, в раздевалку, в предматчевую разминку. У него большое присутствие, и я думаю, что это главный вклад с его стороны сейчас.
Интерес со стороны НХЛ по поводу того, будет ли продожать Овечкин? Мы были на национальном телевидении довольно часто в этом году в основном из-за Ови...» — цитирует Маклеллана Russian Machine Never Breaks.
Контракт 40-летнего Овечкина рассчитан до конца сезона-2025/26. Он играет за «Вашингтон» с 2005 года. В сезоне-2025/26 нападающий в 82 матчах набрал 64 (32+32) очка.
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|3
|Каролина
|0
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
|0
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|6
|Питтсбург
|0
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|7
|Рейнджерс
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|Филадельфия
|0
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|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
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|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
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|0
|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
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|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
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|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
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|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -