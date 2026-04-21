Президент «Вашингтона» Маклеллан: «Когда Овечкин решит уйти, это будет большая потеря»

Президент «Вашингтона» Брайан Маклеллан оценил важность российского нападающего Александра Овечкина для команды.

«Думаю, его присутствие огромно, и я думаю, что, когда он решит уйти, это будет большая потеря. С точки зрения личности, лидерских качеств. Вы видите, он привносит это в самолет команды, в автобус команды, в раздевалку, в предматчевую разминку. У него большое присутствие, и я думаю, что это главный вклад с его стороны сейчас.

Интерес со стороны НХЛ по поводу того, будет ли продожать Овечкин? Мы были на национальном телевидении довольно часто в этом году в основном из-за Ови...» — цитирует Маклеллана Russian Machine Never Breaks.

Контракт 40-летнего Овечкина рассчитан до конца сезона-2025/26. Он играет за «Вашингтон» с 2005 года. В сезоне-2025/26 нападающий в 82 матчах набрал 64 (32+32) очка.

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