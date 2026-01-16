Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме «Флориду»
В Белом доме состоялся торжественный прием для игроков и работников «Флориды» по поводу победы в Кубке Стэнли-2025. На цермонии присутствовал президент США Дональд Трамп.
Главе государства вручили именную футболку с номером 47, клюшку и чемпионский перстень.
В сезоне-2024/25 «Флорида» в финальной серии плей-офф НХЛ обыграла «Эдмонтон» (4-2) и второй раз подряд стала обладателем трофея. За «Пантерз» выступают российские хоккеисты Дмитрий Куликов и Сергей Бобровский.
В этом сезоне «Флорида» набрала 51 очко в 45 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|16
|12
|4
|26
|2
|Нью-Джерси
|14
|9
|5
|18
|3
|Вашингтон
|13
|8
|5
|16
|4
|Айлендерс
|14
|7
|7
|16
|5
|Рейнджерс
|15
|7
|8
|15
|6
|Питтсбург
|14
|5
|9
|12
|7
|Филадельфия
|16
|4
|12
|12
|8
|Коламбус
|12
|5
|7
|10
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|15
|10
|5
|21
|2
|Монреаль
|14
|9
|5
|20
|3
|Оттава
|16
|9
|7
|19
|4
|Тампа-Бэй
|13
|8
|5
|18
|5
|Флорида
|14
|8
|6
|18
|6
|Торонто
|16
|8
|8
|18
|7
|Баффало
|14
|7
|7
|17
|8
|Детройт
|14
|6
|8
|15
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|16
|10
|6
|23
|2
|Юта
|15
|9
|6
|18
|3
|Колорадо
|14
|8
|6
|17
|4
|Даллас
|14
|8
|6
|17
|5
|Сент-Луис
|14
|7
|7
|15
|6
|Нэшвилл
|14
|5
|9
|15
|7
|Виннипег
|15
|4
|11
|11
|8
|Чикаго
|14
|4
|10
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|15
|11
|4
|24
|2
|Вегас
|15
|9
|6
|19
|3
|Сиэтл
|14
|8
|6
|17
|4
|Сан-Хосе
|15
|7
|8
|15
|5
|Анахайм
|14
|6
|8
|13
|6
|Калгари
|14
|6
|8
|12
|7
|Лос-Анджелес
|13
|4
|9
|10
|8
|Ванкувер
|16
|3
|13
|7
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8.11
|3.11
|03:00
|Флорида – Детройт
|- : -
|3.11
|03:00
|Бостон – Вегас
|- : -
|3.11
|04:00
|Чикаго – Колорадо
|- : -
|3.11
|05:00
|Сан-Хосе – Калгари
|- : -
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