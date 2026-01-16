Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме «Флориду»

В Белом доме состоялся торжественный прием для игроков и работников «Флориды» по поводу победы в Кубке Стэнли-2025. На цермонии присутствовал президент США Дональд Трамп.

Главе государства вручили именную футболку с номером 47, клюшку и чемпионский перстень.

В сезоне-2024/25 «Флорида» в финальной серии плей-офф НХЛ обыграла «Эдмонтон» (4-2) и второй раз подряд стала обладателем трофея. За «Пантерз» выступают российские хоккеисты Дмитрий Куликов и Сергей Бобровский.

В этом сезоне «Флорида» набрала 51 очко в 45 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.