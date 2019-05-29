Президент СКА считает, что Гусев заслужил отъезд в НХЛ

Председатель совета директоров КХЛ, президент СКА Геннадий Тимченко поделился мнением о нападающем Никите Гусеве. 26-летний хоккеист продолжит свою карьеру в национальной хоккейной лиге в клубе "Вегас"​.

– Гусев поедет туда (в НХЛ) играть, и я его отпускаю, – приводит слова Тимченко "РИА Новости". – Отпускаю, потому что он заслужил, в том числе своей игрой на Олимпиаде в Пхенчхане, забив этот гол в финале. Ему пора, на самом деле, он уже взрослый мальчик.

​Я больше переживаю, признаться, что наша молодежь пытается уехать в Северную Америку в 20-21 год. Зачем? Не понимаю, ведь не каждому из них там уготована судьба Панарина​. Да и Артемий там четыре года уже отыграл, а сколько кубков выиграл? Пока что-то ни одного, а у нас в СКА выиграл.

В сезоне 2018/19 Никита Гусев выступал за СКА, который покинул Кубок Гагарина на стадии полуфинала. На счету форварда в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ 82 (17+65) очка, в плей-офф он набрал 19 (9+10) очков.