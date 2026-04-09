Президент «Сиэтла» Рон Фрэнсис покинет пост по окончании регулярного сезона

Президент «Сиэтла» Рон Фрэнсис покинет свой пост по завершении регулярного сезона, сообщает пресс-служба клуба. Фрэнсис также был первым генеральным менеджером новой франшизы, нанятым 18 июля 2019 года перед дебютом команды в сезоне-2021/22.

«Для меня было честью помогать в создании и руководстве «Сиэтл Кракен» в течение последних семи лет. Я горжусь культурой, которую мы создали, людьми, которых объединили, и достигнутыми нами результатами, включая исторический первый выход в плей-офф. Хочу поблагодарить всю нашу группу владельцев, всех сотрудников организации и наших невероятных болельщиков за их непоколебимую поддержку. У этой организации светлое будущее. Благодарен за то, что был у ее истоков», — цитирует Фрэнсиса пресс-служба клуба.

В сезоне-2025/26 регулярного чемпионата НХЛ «Кракен» набрали 75 очков после 77 матчей и занимают 13-е место в таблице Западной конференции. «Сиэтл» проиграл 10 из последних 11 матчей.