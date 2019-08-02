Президент "Рейнджерс" - о выкупе контракта Шаттенкирка: "Решение далось очень непросто"

Президент "Рейнджерс" Джон Дэвидсон признался, что клубу непросто далось решение выкупить контракт защитника Кевина Шаттенкирка. 30-летний американец подписал двухлетний контракт на 6,65 миллиона долларов в год в среднем.
– Сегодняшнее решение далось очень непросто, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Дэвидсона. – Кевин – отличный человек и партнер, гордо представлявший "Рейнджерс". Мы желаем ему и его семье всего наилучшего.
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https://www.nhl.com/ru/news/shattenkirk-has-contract-bought-out-by-rangers/c-308416466
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