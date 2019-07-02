Президент "Рейнджерс" Дэвидсон: "В Панарине есть что-то особенное"

Президент "Рейнджерс" Джон Дэвидсон поделился ожиданиями от игры за клуб новичка команды Артемия Панарина. Российский форвард заключил контракт с ньюйоркцами на 7 лет на общую сумму 81,5 миллиона долларов.

- Артем любит сцену. Ему нравятся яркие моменты, - цитирует официальный сайт НХЛ Дэвидсона. - Фанатам понравится его стиль игры. Он может быть время от времени наэлектризован.

В Панарине есть что-то особенное. И в его стиле игры, и в его видении хоккея, и в мышлении. Мне просто нравится, как он играет на больших аренах.