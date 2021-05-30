Президент «Коламбуса»: «Если Джонс не захочет подписывать долгосрочный контракт, я не перестану его уважать»

«Коламбус» рассмотрит все варианты, если защитник Сет Джонс не захочет подписывать долгосрочный контракт с командой, заявил президент «Блю Джэкетс» Джон Дэвидсон.

«Если Джонс не захочет подписывать долгосрочный контракт, я не перестану его уважать, — сказал Дэвидсон Columbus Dispatch. — У него есть это право. Такова экономическая сторона хоккея. Конечно, мы бы хотели подписать его на долговременной основе, но если этого не получится, мы предпримем необходимые шаги для защиты нашего клуба и продолжения строительства организации с игроками, которые хотят здесь находиться. Все просто».

У 26-летнего игрока остался один год шестилетнего контракта на 32,4 млн долларов (5,4 млн в среднем в год), который он подписал 29 июня 2016 года. По окончании следующего сезона он может стать неограниченно свободным агентом.

Дэвидсон, вернувшийся в клуб 20 мая, сказал, что между Джонсом и генеральным менеджером Ярмо Кекалайненом хорошо налажена коммуникация.