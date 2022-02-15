Президент КХЛ Морозов рассказал, что его удивило в НХЛ

Президент КХЛ, экс-форвард сборной России Алексей Морозов в интервью «СЭ» рассказал о том, что удивило его в НХЛ в то время, когда он выступал там за «Питтсбург Пингвинз».

— В «Питтсбурге» жизнь свела вас с Марком Бержевеном. Который после каждой победы танцевал в раздевалке стриптиз для лучшего игрока матча.

— Ну, не стриптиз... Что-то из одежды на нем оставалось. Марк — прикольный, постоянно шутил, кого-то разыгрывал. Как-то на улице к нему подошли: «Вы же хоккеист?» — «Нет-нет, я модель. Рекламирую зубную пасту. На радио». Вообще в НХЛ все на позитиве. Feel good, play good! По сравнению с Россией 90-х — контраст гигантский.

— Еще бы!

— Я застал тренеров старой школы. У них все было строго. Не дай бог в автобусе по дороге на матч засмеешься, расскажешь анекдот — сразу окрик: «Тихо! Готовьтесь к игре. Вы должны думать только о хоккее».

— Это Игорь Дмитриев в «Крыльях» так реагировал?

— Нет, его коллеги. В сборной. Но Игорь Ефимович тоже смешки не жаловал. А в «Питтсбурге» смотрю — хи-хи, ха-ха, на раскатку народ без шлема выезжает, жвачка во рту... Другая планета!

Полностью интервью Морозова можно прочитать здесь.