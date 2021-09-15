Президент ИИХФ высказался о решении НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал ситуацию с решением НХЛ разрешить хоккеистам участвовать на зимних Олимпийских играх в Пекине.

— То, что НХЛ, пусть и с возможностью отозвать решение до 10 января, но все же согласилась отпустить своих игроков на Олимпиаду в Пекине, — лучшее окончание вашей работы в качестве президента IIHF?

— Ну это же командная работа, вы поймите. Ее не только я выполняю. Но, конечно, я очень рад тому, что мы справились. Процесс поиска решения был долгим и непростым, но в итоге получилось добиться приемлемого компромисса с лигой. Надеюсь, что, несмотря на ситуацию с COVID-19, мы сможем провести Игры в Пекине и НХЛ будет в них участвовать.

— Вас смущает срок до 10 января, когда НХЛ может отказаться от своего решения отпускать игроков в Пекин, если сочтет эпидемиологическую обстановку в Китае опасной?

— Нужно понимать, что это профессиональная лига с оборотом в $ 5 млрд. Из-за ситуации с COVID-19 у нее были трудности, и, на самом деле, не стоит забывать, что это больше бизнес, чем спорт, и с этим нужно считаться. Я думаю, это нормально. Считаю, что ситуация с коронавирусом в мире нормализуется и Олимпиада состоится. У НХЛ и раньше были проблемы на Играх с мерами безопасности и здоровьем игроков. А сейчас в связи с пандемией Лига вынуждена ставить вопрос еще серьезнее, и на данный момент мы с этим смирились. Таков мир сегодня. Тем не менее в глубине души я очень надеюсь на то, что у них все получится, — цитируют Фазеля «Известия».

3 сентября было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде в Пекине. Соглашение допускает возможность до 10 января отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков лиги (NHLPA) сочтут эпидемиологические условия небезопасными.