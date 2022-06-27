Третьяк: «Ничушкин игрой в финале плей-офф НХЛ доказал, что «Колорадо» не ошибся в нем»

Третьяк считает, что Ничушкин игрой в финале плей-офф НХЛ доказал, что «Колорадо» не ошибся в нем

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин игрой в финале Кубка Стэнли доказал, что клуб не ошибся в нем.

«Очень рад за Ничушкина, который нашел свою игру и показал, что клуб в нем не ошибся, — цитирует Третьяка ТАСС. — Многие писали, что его надо поменять, учитывая сколько он матчей не забивал. Это большое количество игр и, как правило, в НХЛ сразу меняют игрока. Но он очень полезен, тренер верил в него, и Ничушкин доказал, что действительно нужен команде, он внес большой вклад в победу в плей-офф».

Президент ФХР заявил, что «Колорадо» — достойный обладатель Кубка Стэнли.

«Колорадо» в этом году показывал стабильный хоккей, был одним из лидеров сезона. Надо сказать спасибо и «Тампе», потому что видно, что это был достойный финал. Было видно, что «Тампу» немного потрепали в полуфинале с «Нью-Йорк Рейнджерс», но «Колорадо» — достойный обладатель Кубка Стэнли», — отметил Третьяк.

«Колорадо» в финале плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4-2 в серии и стал обладателем Кубка Стэнли.

Ничушкин стал 36-м россиянином, который выиграл Кубок Стэнли. Это первый трофей россиянина в карьере. В плей-офф НХЛ сезона-2021/22 27-летний форвард провел 20 матчей и набрал 15 (9+6) очков.