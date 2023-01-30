Третьяк — о смерти Бобби Халла: «Выдающийся хоккеист и легендарный человек»

Президент ФХР Владислав Третьяк в комментарии для «СЭ» отреагировал на смерть обладателя Кубка Стэнли в составе «Чикаго», члена Зала хоккейной славы Бобби Халла.

«Когда еще в первый раз приезжал в Канаду и слышал такие имена, как Стэнли Кит, Горди Хоу, Бобби Халл, это были одни из самых знаменитых людей. Никогда не знал, что в 1974 году буду играть против Горди Хоу и, конечно, Бобби Халла. У него был шикарный удар сходу, просто человеческой реакции не хватало. В Москве он не забил мне ни одного гола, потому что я стал как пробка из бутылки, чтобы он в меня попадал. В 1972 и 1974 году были очень грубые игры, но он был самым дисциплинированным хоккеистом, практически никогда не грубил и не нарушал с нашей командой. Его даже называли «мистер интеллигент», потому что ни разу не было, чтобы он исподтишка ударил как-то или грубость проявил против наших хоккеистов.

Он всегда хорошо относился к нашим хоккеистам — Гусеву, Харламову. У нас были очень дружеские отношения, да и у него в принципе с нашими ребятами. Он был очень открытым, улыбчивым, когда встречались, всегда обнимались. Выдающийся хоккеист, потрясающий и легендарный человек. Я уже послал соболезнования его близким и семье", — сказал Третьяк «СЭ».