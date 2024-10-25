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Сегодня, 21:09

Третьяк: «Бобровский прекрасный вратарь и гордость для нас»

Руслан Минаев
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением об игре вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.

«Это гордость для нас, он действительно прекрасный вратарь, никогда не отказывался от игры за нашу сборную. Показывает высокий класс российского хоккея в НХЛ, — цитирует Третьяка ТАСС. — Когда он приезжает в Россию, бывает у себя дома, встречается с ребятами, это очень важно. Он не отрывается от своих истоков, очень порядочный человек».

36-летний Бобровский в этом сезоне провел за «Пантерз» 7 матчей, отразив 88,6 процента бросков.

Источник: ТАСС
Сергей Бобровский
НХЛ
Владислав Третьяк
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4 Детройт 7 4 3 8
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4 Сент-Луис 8 5 3 10
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