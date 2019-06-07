Президент "Бостона" в ярости после победного гола "Сент-Луиса". Видео

Президент "Бостона" Кэм Нили был крайне возмущен победной шайбой нападающего "Сент-Луиса" Дэвида Перрона в третьем периоде. Гнев Нили вызвал тот факт, что форвард "Блюз" Тайлер Бозак сфолил на игроке Ноэле Аккьяри за несколько секунд до взятия ворот, однако судьи все равно засчитали шайбу.

На видео, размещенном в Твиттере Конора Райана видно, как президент "Бостона" вскакивает после заброшенной шайбы в ворота его команды и в ярости кидает в сторону стоявшую до этого перед ним бутылку с водой.

Счет в серии стал 3-2 в пользу "Блюз". Шестая игра состоится 10 июня, в 3.00 по московскому времени.